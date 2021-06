Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Am Markt wurde die schlechte Aktienmarktstimmung als Grund genannt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 172,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,22 Prozent.

Unterstützt wurden sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere durch die schlechte Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. In Europa werden viele Aktienbörsen mit Kursabschlägen erwartet. Auslöser sind Erwartungen auf perspektivisch höhere Leitzinsen in den USA und eine absehbare Verringerung der milliardenschweren Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank Fed.

Während diese Erwartungen seit Mitte vergangener Woche zunächst für steigende Kapitalmarktzinsen gesorgt haben, gehen diese aktuell insbesondere in den längeren Laufzeiten wieder zurück. Grund sind die steigenden Anleihekurse, ausgelöst durch das stärkere Bedürfnis der Anleger nach Sicherheit. In den USA hat sich die Zinskurve in der Folge verflacht, was normalerweise ein eher pessimistisches Marktsignal ist.

Zum Wochenstart stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Von dieser Seite bleibt der Kursimpuls also gering. Allerdings äußern sich im Laufe des Tages einige hochrangige Vertreter großer Notenbanken, darunter die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde ./bgf/mis