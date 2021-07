Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Händler nannten die eher trübe Aktienmarktstimmung als Grund für die erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,13 Prozent auf 174,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,32 Prozent. Das ist der tiefste Stands seit knapp drei Monaten.

Am Nachmittag will die Europäische Zentralbank (EZB) die Resultate ihrer Strategieüberprüfung präsentieren. Laut Medienberichten will die Notenbank ihr Inflationsziel leicht anheben und künftig ein leichtes Überschießen der Zwei-Prozent-Marke dulden. In diesem Fall würde sich die EZB in ihrer Ausrichtung der US-Notenbank Fed annähern, die ähnlich vorgeht.

An Konjunkturdaten dürften die wöchentlichen Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt von Interesse sein. Zahlen vom deutschen Außenhandel enttäuschen am Morgen die Erwartungen leicht./bgf/stk