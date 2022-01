Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,22 Prozent auf 170,17 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,06 Prozent, nachdem ihre Rendite in dieser Woche erstmals seit knapp drei Jahren leicht positiv gewesen war.

Marktteilnehmer begründeten die Kursgewinne mit der trüben Börsenstimmung. Auslöser waren neuerliche Ängste vor einer deutlich strafferen Geldpolitik in den USA. Dass die US-Notenbank Fed auf die hohe Inflation reagieren wird, steht mittlerweile außer Frage. Unklar ist jedoch, wie stark sie gegensteuert. Während die Fed bisher drei Zinsanhebungen für dieses Jahr signalisiert, werden an den Märkten vier Straffungsschritte je 0,25 Prozentpunkte erwartet. Einzelne Beobachter können sich aber auch eine noch stärkere geldpolitische Reaktion vorstellen.

Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa veröffentlicht die EU-Kommission ihr monatliches Konsumklima. In den USA wird ein Sammelindex aus mehreren Frühindikatoren erwartet. Beide Veröffentlichungen bewegen die Märkte in aller Regel kaum. Aus den Reihen der EZB will sich Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden./bgf/eas