Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen hat sich nach Einschätzung von Marktbeobachtern etwas verstärkt, nachdem die als besorgniserregend eingestufte Omikron-Variante des Coronavirus erstmals auch in den USA nachgewiesen wurde.

Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,17 Prozent auf 172,37 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,36 Prozent.

Allerdings hielten sich die Kursgewinne am deutschen Rentenmarkt in Grenzen. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank bleibt die Reaktion der Finanzmärkte auf die neue Entwicklung in der Corona-Krise begrenzt, solange es bei den bisher berichteten milden Krankheitsverläufen bei einer Ansteckung mit Omikron bleibt und die bestehenden Impfstoffe weiterhin Schutz vor schweren Erkrankungen bieten.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können. Am Nachmittag könnten wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen./jkr/stk