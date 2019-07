Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben zu Handelsstart am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,10 Prozent auf 172,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,19 Prozent.

Bei den Anlegern an der Börse herrscht nach positiven Signalen im Handelsstreit zwischen China und den USA gute Stimmung. Die Risikofreude geht zu Lasten der als sicherer geltenden Anlagen wie Staatspapieren.

Auf dem G20-Gipfel der großen Industrienationen in Japan hatten sich die beiden Länder auf einen vorläufigen "Waffenstillstand" geeinigt. "Wir hatten ein fantastisches Treffen", sagte US-Präsident Donald Trump am Sonntag zu seiner Begegnung mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Vortag. "Wir verstehen uns." Überraschend hob Trump dabei den Bann gegen Chinas Telekomriesen Huawei vorerst auf. Außerdem sicherte Trump zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle gegen China vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Pekings war.