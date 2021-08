Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die gedämpfte Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für verstärkte Nachfrage nach sicheren Anlagen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 176,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,42 Prozent.

Am Donnerstag rücken vor allem Konjunkturdaten aus den USA in den Mittelpunkt. Neben den wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt werden Details zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal erwartet. Außerdem melden sich einige hochrangige Notenbanker zu Wort, darunter auch einige aus Europa. Aus dem Euroraum werden Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet.

/bgf/stk