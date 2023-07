Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Am Montagmorgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 133,84 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf 2,38 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa stiegen die Renditen zu Handelsbeginn leicht an.

Zum Wochenstart werden in vielen Ländern Daten zur Industriestimmung erwartet. In Europa veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes, in den USA wird der vielbeachtete ISM-Index erwartet. Bis zuletzt litten die Industrieunternehmen vielerorts unter der schwächelnden Weltwirtschaft. Die Dienstleistungsunternehmen haben sich demgegenüber besser entwickelt. Allerdings hat sich auch dort die Stimmung jüngst eher verschlechtert./bgf/men