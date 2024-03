Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,16 Prozent auf 133,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel leicht auf 2,25 Prozent.

Der Auftakt in die Woche dürfte ruhig ausfallen. Entscheidende Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Programm. Aus den Zentralbanken äußern sich allerdings einige hochrangige Redner.

Im Verlauf der Woche stehen vor allem Inflationsdaten aus den USA im Blick, da sie hohe Bedeutung für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed haben. Die einst hohen Zinssenkungserwartungen sind in den vergangenen Wochen deutlich zurückgenommen worden. Aktuell werden an den Finanzmärkten für das laufende Jahr zwischen drei und vier Lockerungsschritte um je 0,25 Prozentpunkte erwartet. Vor wenigen Wochen war es gut ein halber Punkt mehr gewesen.

Hintergrund der Entwicklung ist vor allem die zähe Kerninflation, die die Währungshüter vorsichtig agieren lässt. Insbesondere die relativ hohen Preissteigerungen im Dienstleistungssektor lassen die Fed zögern.

