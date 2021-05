Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 170,43 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,22 Prozent.

Zum Start lastete die freundliche Aktienmarktstimmung auf sicheren Anlagen wie Bundesanleihen. Hinzu kamen solide Konjunkturdaten aus Deutschland: Industrie und Außenhandel präsentierten sich im März von ihrer guten Seite. Sowohl die Gesamtherstellung als auch die Ex- und Importe legten deutlicher zu als erwartet.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf den amerikanischen Arbeitsmarkt. Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht. Erwartet wird ein erneut deutlicher Stellenaufbau und ein weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit. Damit würde der Arbeitsmarkt seine Erholung von dem schweren Einbruch in der Corona-Krise fortsetzen./bgf/fba