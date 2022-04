Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,19 Prozent auf 158,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,53 Prozent. Sie bewegt sich damit weiter unterhalb des in der vergangenen Woche erreichten Höchststands seit Februar 2018 von 0,74 Prozent.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf neue Konjunkturdaten. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich an. Die Umfrage gibt Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Außerdem veröffentlicht die US-Regierung neue Daten vom Außenhandel. Es äußern sich auch einige hochrangige Zentralbanker./bgf/eas