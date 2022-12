Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,43 Prozent auf 141,80 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,87 Prozent. Auch in anderen Euroländern fiel der Auftakt am Rentenmarkt eher schwach aus.

Zu Wochenbeginn werden in der Eurozone und den USA wichtige Indikatoren aus dem Dienstleistungssektor erwartet. In Europa veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes. In den Vereinigten Staaten richtet sich der Blick auf das Pendant zur europäischen Zahl, den ISM-Index. Beide Kennziffern ergeben sich aus Branchenumfragen und liefern Hinweise auf den Zustand der Konjunktur.

