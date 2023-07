Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 132,33 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,52 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern legten die Kapitalmarktzinsen zu.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen am Morgen robust aus. Die deutsche Industrie hat im Mai deutlich mehr Aufträge erhalten als erwartet. Gegenüber April gingen 6,4 Prozent mehr Bestellungen ein. Analysten hatten mit einem wesentlich geringeren Zuwachs von im Schnitt 1,0 Prozent gerechnet. Für Auftrieb sorgten vor allem Großaufträge, die im Zeitverlauf deutlich schwanken können.

In den USA stehen am Nachmittag einige beachtenswerte Zahlen auf dem Programm. Unter anderem werden Daten vom Arbeitsmarkt erwartet, die für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed von Bedeutung sind. Außerdem veröffentlicht das ISM-Institut seine monatliche Stimmungsumfrage unter Dienstleistern./bgf/jkr/stk