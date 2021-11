Deutsche Anleihen starten mit Verlusten in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 172,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,34 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe des niedrigsten Niveaus seit etwa zwei Monaten.

Zinsdruck kam zuletzt von der Geldpolitik und der Corona-Pandemie. Dass die Geldpolitik im Euroraum auf absehbare Zeit sehr locker bleibt, hat unlängst erst wieder die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) klargestellt. Zusammen mit der angespannten Corona-Lage sorgt dies für eine rege Nachfrage nach als sicher betrachteten Wertpapieren wie Bundesanleihen.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Aus der Eurozone werden Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet, in den USA werden Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Aus den Notenbanken äußern sich einige hochrangige Vertreter, unter anderem EZB-Vizechef Luis de Guindos./bgf/mis