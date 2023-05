Deutsche Anleihen starten schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind mit Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Montagmorgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 135,65 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,31 Prozent.

Zu Beginn der Handelswoche wird zunächst mit einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt gerechnet. Es stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Nachmittag werden Daten zur Stimmung in Industriebetrieben in den USA erwartet, die für Impulse sorgen könnten.

Außerdem stehen Aussagen von Notenbankern aus der Eurozone im Mittelpunkt, die Hinweise auf weitere Zinserhöhungen geben könnten. Am Nachmittag dürften Anleger daher eine Rede des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel im Blick haben. Im weiteren Verlaufe der Woche stehen zahlreiche weitere EZB-Redner an, darunter auch die Notenbankpräsidentin Christin Lagarde./jkr/mis