Deutsche Anleihen starten stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,02 Prozent auf 174,23 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,36 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten im Euroraum fiel der Handelsbeginn eher ruhig aus.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Die Konsumstimmung in Deutschland hat sich im Weihnachtsgeschäft deutlich eingetrübt, wie die Marktforscher von GfK am Morgen mitteilten. Ausschlaggebend sei vor allem die angespannte Corona-Lage gewesen. Auch aus der Eurozone werden am Nachmittag Stimmungsdaten für den Konsum erwartet. In den USA werden Zahlen vom Außenhandel erwartet./bgf/jha/