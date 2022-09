Deutsche Anleihen starten stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch nahezu unverändert in den Handel gegangen. Am Morgen notierte der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stabil auf 136,90 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,24 Prozent und damit in der Nähe ihres elfjährigen Höchststandes.

Zur Wochenmitte stehen in der Eurozone vor allem mehrere Umfragen zur Verbraucherstimmung im Mittelpunkt. Am Morgen teilten die Marktforscher von GfK mit, dass die Konsumstimmung in Deutschland auf ein Rekordtief gesunken ist. Hauptgrund seien die hohen Energiekosten, die die Haushalte von anderen Anschaffungen abhielten.

Im Tagesverlauf könnten Bemerkungen aus den Zentralbanken für Kursbewegung sorgen. Es äußern sich unter anderem der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde ./bgf/men