Deutsche Anleihen starten stabil in den Tag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag ohne größere Kursbewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil bei 132,52 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,40 Prozent.

Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer vor allem US-amerikanische Konjunkturzahlen in den Blick nehmen. Erwartet werden Daten vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen. Ansonsten bleibt der Datenkalender weitgehend leer. Aus den Reihen der Notenbanken äußern sich einige Redner, darunter am Abend Bundesbank-Präsident Joachim Nagel./bgf/