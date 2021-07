Deutsche Anleihen starten stabil nach Vortagsgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag stabil in den Handel gegangen, nachdem sie am Vortag deutlich zugelegt hatten. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen kaum verändert auf 175,58 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,39 Prozent. Am Montag war sie mit minus 0,40 Prozent auf einen fünfmonatigen Tiefstand gefallen.

Auftrieb haben sichere Alternativen wie Bundeswertpapiere zuletzt von der schlechten Aktienmarktstimmung erhalten. Für Verunsicherung sorgt die rapide Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Es werden Ängste vor neuen Corona-Beschränkungen mit negativen wirtschaftlichen Effekten geweckt.

Konjunkturdaten, die am Anleihemarkt eine größere Rolle spielen könnten, stehen am Dienstag nur wenige an. Zahlen vom US-Immobilienmarkt könnten am Nachmittag für etwas Bewegung sorgen./bgf/eas