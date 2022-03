Deutsche Anleihen steigen deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag in einem durch hohe Unsicherheit gekennzeichneten Umfeld starke Kursgewinne erzielt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zuletzt um 1,14 Prozent auf 171,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,08 Prozent.

Als sicher empfundene Anlagen wurden wegen neuer Entwicklungen im Ukraine-Krieg angesteuert. In der Nacht auf Freitag war auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ein Feuer ausgebrochen. Laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) sind alle Sicherheitssysteme intakt. Es sei kein radioaktives Material freigesetzt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland den gezielten Beschuss des Atomkraftwerks vor. Das russische Verteidigungsministerium entgegnete, Kiew verfolge mit den Berichten über den Brand eigene Interessen.

"Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine setzen sich fort und die Sanktionsspirale gegen Russland dreht sich weiter", schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen in einem Kommentar. "Entspannungssignale gibt es nicht und so bleiben die Finanzmärkte von der undurchsichtigen Nachrichtenlage abhängig."

Der US-Arbeitsmarktbericht geriet bei der Nachrichtenlage in den Hintergrund. So ist im Februar die Beschäftigung stärker als erwartet gestiegen und die Arbeitslosenquote sank erneut. Die Stundenlöhne stagnierten hingegen im Monatsvergleich, während mit einem Anstieg gerechnet wurde. Angesichts der robusten Arbeitsmarktentwicklung und der hohen Inflation dürfte die US-Notenbank Fed im März den Leitzins anzuheben. Dies hatte US-Notenbankchef Jerome Powell in dieser Woche erneut signalisiert./jsl/he