Deutsche Anleihen steigen etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 173,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,409 Prozent und erreichte damit ein neues Rekordtief. Damit liegt die Rendite unter dem Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) von minus 0,40 Prozent.

Seit Jahresbeginn befindet sich die 10-Jahres-Rendite auf einem Abwärtskurs. Ende März fiel sie ins Negative und setzte diesen Trend, nach einem kurzen Aufwärtsschub im April, in den kommenden Monaten fort.

An den Märkten bewegte sich am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstages in den USA wenig. In den Vereinigten Staaten sind die Börsen aufgrund des Feiertags geschlossen. Auch datenseitig sind keine Signale zu erwarten. Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.

