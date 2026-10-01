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Deutsche Anleihen steigen gegen den Markttrend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel zunächst gefallen waren, drehten sie im Nachmittagshandel in die Gewinnzone. Bundesanleihen standen damit im Gegensatz zu anderen Anleihen aus der Eurozone nicht unter Druck, und der richtungsweisende Euro-Bund-Future konnte um 0,25 Prozent auf 120,24 Punkte zulegen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,52 Prozent.

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Bei den Bundesanleihen zeigte sich im Tagesverlauf eine Gegenbewegung, nachdem die deutschen Renditen mit dem allgemeinen Markttrend zunächst gestiegen waren. Erneut stand die Entwicklung der Ölpreise und die damit verbundenen Inflationssorgen im Mittelpunkt des Interesses an den Finanzmärkten.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern entwickelten sich Bundesanleihen besser als ihre europäischen Pendants, da Händler zuletzt wieder stärker nach sicheren Anlagen suchten. Auch US-Staatsanleihen waren stärker gefragt. Dagegen ging es mit den Kursen von Staatsanleihen aus Frankreich und Italien deutlich nach unten, und die Renditen legten zu./jkr/jha/

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