Deutsche Anleihen steigen leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,05 Prozent auf 166,80 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,08 Prozent.

An den anderen europäischen Rentenmärkten zeigte sich überwiegend ein ähnliches Bild. Nur in Italien und Griechenland fielen die Renditen leicht. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgt für anhaltende Verunsicherung. Am Nachmittag werden Konjunkturdaten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone erwartet./elm/bgf/fba