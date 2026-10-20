DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,0%Nas 26.493 +0,2%Bitcoin 73.423 +0,5%Euro 1,1232 +0,2%Öl 108,6 -0,8%Gold 4.127 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Anleihen steigen wieder - Sinkende Ölpreise belasten die Renditen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Dienstagnachmittag um 0,49 Prozent auf 121,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,40 Prozent.

Werbung

Auch europaweit gaben die Renditen überwiegend nach. Unterstützung kam zuletzt vom Rohstoffmarkt, wo vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg für Abgabedruck gesorgt hatten. Die Ölpreise waren von ihren Höchstständen seit mehreren Wochen zurückgekommen und hatten zuletzt nachgegeben. Dies wiederum ließ die jüngsten ölpreisbedingten Inflationssorgen verblassen und veranlasste Händler, ihre Wetten auf Zinserhöhungen der Notenbank im kommenden Jahr zurückzufahren.

Am Montag waren besonders die Renditen französischer zehnjähriger Staatsanleihen stark gestiegen, da sich zunehmend Sorgen über die Staatsfinanzen des Landes breit gemacht hatten. Am Wochenende war es bei Massendemonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten in mehreren Städten Frankreichs zu Gewalt und Plünderungen gekommen.

Die Lage in Frankreich wird am Markt wohl weiterhin eine Rolle spielen. Am Dienstag legte der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren weiter zu und beträgt mittlerweile gut 1,5 Prozentpunkte.

Werbung

Dies unterstreicht die Herausforderungen, denen sich die Regierung in Paris aktuell gegenübersieht. Sie muss das Haushaltsdefizit in den Griff bekommen und die Proteste gegen die steigenden Lebenshaltungskosten entschärfen. Teile der Investoren dürften unter dem Eindruck des wachsenden gesellschaftlichen Drucks bereits ein Szenario eingepreist haben, das die Chancen fiskalpolitischer Konsolidierungsvorhaben reduziere oder die Aussichten auf fiskalische Zugeständnisse erhöhe, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank.

Aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland wirkten sich kaum auf den Anleihenmarkt aus. Angesichts hoher Ölpreise und steigender Zinsen hat sich die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur hierzulande erstmals seit fünf Monaten wieder verschlechtert./la/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.