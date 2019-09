Deutsche Anleihen tendieren kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstagmorgen auf der Stelle getreten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um minimale 0,01 Prozent auf 173,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,49 Prozent.

Die US-Notenbank hatte am Vorabend ihre Leitzinsspanne erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,0 Prozent gesenkt. Die Volkswirte des Bankhauses Metzler werteten dies angesichts der zuletzt positiven US-Konjunkturdaten als "Versicherungsschritt, der die US-Konjunktur insbesondere gegen die negativen und schwer abzuschätzenden zukünftigen Effekte der implementierten Handelshemmnisse absichern soll." Die Entscheidung sei eine "hawkishe Zinssenkung ", womit "die US-Währungshüter hinter vielen Markterwartungen zurückblieben." Dies erkläre auch die Verluste der US-Anleihen nach der Notenbanksitzung.

Für das laufende Jahr erwarten die Metzler-Ökonomen keine weitere US-Zinssenkung mehr, sollten sich die Konjunktur nicht merklich eintrüben oder die handelspolitische Lage überraschend verschlechtern. Diese Ansicht teilen andere Volkswirte allerdings nicht. So rechnet Charlotte Heck-Parsch von der BayernLB damit, "dass der Abwärtstrend der Daten noch an Fahrt gewinnen wird." Der Handelsstreit berge deutliche Abwärtsrisiken und die stimulierende Wirkung der Steuerreform dürfte zum Jahresende hin auslaufen. "Insofern teilen wir den Optimismus der Fed nicht und erwarten weitere Zinssenkungen im Dezember und März", schrieb die Ökonomin in einem Kommentar. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte betont, das weitere Vorgehen von den aktuellen Daten abhängig zu machen, und hält sich damit alle Möglichkeiten offen.

Neue Signale gibt es bereits am Nachmittag. Am wichtigsten unter den US-Daten dürfte der Philadelphia Fed-Index für September sein. "Dieser liegt im Gegensatz zum Empire-State-Index auf einem hohen Niveau, sodass die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden sollten", merkte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba dazu an.

Für den Bund-Future geht die Helaba von einer Handelsspanne von 172,65 bis 173,97 Punkten aus. Die 55-Tagelinie bei 173,36 Punkten stelle einen merklichen Widerstand dar, bei 172,65/67 liege eine erste Unterstützung./mf/bgf/fba