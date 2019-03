Deutsche Anleihen treten auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen stieg der richtungsweisende Euro-Bund-Future geringfügig um 0,02 Prozent auf 164,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,08 Prozent. Auch an den Rentenmärkten der übrigen Euroländer gab es im frühen Handel kaum Bewegung.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger auf wichtige geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch bei der Zinsentscheidung veröffentlicht werden. Vor allem die neue Projektion der Notenbanker für die künftige Entwicklung der Leitzinsen in den USA werde demnach mit Spannung erwartet.

Im Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Am späten Vormittag könnten die ZEW-Konjunkturerwartungen für etwas Bewegung sorgen./jkr/jha/