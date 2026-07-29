Deutsche Anleihen von US-Zinsentscheidung wenig verändert

29.07.26 10:10 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed wenig verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,07 Prozent auf 125,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,12 Prozent.

Werbung

Ein Anstieg der Ölpreise nach einem neuen Angriff des Irans auf das US-Militär zeigte zunächst keine größeren Kursreaktionen am Anleihemarkt. In der vergangenen Nacht waren nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" iranische Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien geflogen. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Derweil griffen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Irak "Terroristen" an, die dem Iran nahestünden.

Am deutschen Rentenmarkt richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung der Fed, die am Abend erwartet wird. Allgemein wird am Markt damit gerechnet, dass die US-Notenbanker den Leitzins weiter in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent halten werden.

Wegen eines Anstiegs der Ölpreise im Juli war die Diskussion über eine mögliche US-Zinserhöhung zuletzt stärker in Fahrt gekommen. "Auch die zweite Sitzung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh wird spannend", sagte Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach ürfte die Diskussion um mögliche Zinserhöhungen fortgeführt werden./jkr/zb