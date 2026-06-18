DAX25.028 ±0,0%Est506.317 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 +0,6%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.080 +0,3%Euro1,1473 +0,1%Öl79,99 +0,9%Gold4.151 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, VW, D-Wave, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Großer Verfallstag: DAX wechselhaft - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft Großer Verfallstag: DAX wechselhaft - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft
Breakout-Chance bei FACC: Der Airbus-Zulieferer mit 11,5er KGV verfügt über Flugtaxi- und Logistikdrohnen-Fantasie! Breakout-Chance bei FACC: Der Airbus-Zulieferer mit 11,5er KGV verfügt über Flugtaxi- und Logistikdrohnen-Fantasie!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen weiten frühe Kursverluste aus

19.06.26 16:54 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Am Nachmittag weiteten sie Verluste aus dem frühen Handel aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab zuletzt um 0,32 Prozent auf 126,11 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,98 Prozent.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sorgte im Verlauf der Woche generell für mehr Risikostimmung an den Finanzmärkten. Vergleichsweise sichere Bundesanleihen sind dagegen kurz vor dem Wochenende weniger gefragt.

Der jüngste Rückgang der Ölpreise infolge des Abkommens hat die Inflationssorgen zwar gedämpft. Dennoch gehen Anleiheexperten der Commerzbank davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Geldpolitik eher vorsichtig vorgehen wird. Es könnte noch länger dauern, bis sich ein Rückgang der Inflation zeigen wird.

Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit größeren Impulsen gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Zudem fallen die US-Märkte wegen eines Feiertags als Impulsgeber aus./jkr/men