Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag bis zum Mittag kaum bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank leicht um 0,02 Prozent auf auf 174,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,30 Prozent. An den Anleihemärkten südeuropäischer Länder gaben die Renditen teils merklich nach.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Am Morgen wurden zwar Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich veröffentlicht. In beiden Ländern wurden jedoch bereits bekannte Daten für den Monat Juni bestätigt. In beiden Ländern ist die Inflation erhöht, sie liegt aber in der Nähe des Zielwertes der Europäischen Zentralbank.

In den USA stellt sich die Lage anders dar: Dort ist die Teuerung im Mai mit fünf Prozent auf einen 13-jährigen Höchststand und klar über das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed gestiegen. Am Dienstag werden Zahlen für Juni erwartet. Weil die Fed den Anstieg als übergangsweise Entwicklung bewertet, will sie geldpolitisch nicht eingreifen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung richtig liegt./jsl/bgf/jha/