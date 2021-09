Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Am Morgen lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future nahezu unverändert zum Vortag auf 169,76 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,19 Prozent. Sie bewegt sich damit weiter in der Nähe des am Vortag erreichten Höchststandes seit Anfang Juli.

Zur Wochenmitte stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Allerdings befinden sich darunter keine Zahlen aus der ersten Reihe mit hoher Marktbedeutung. Die Kursreaktionen dürften sich daher in Grenzen halten.

Die Augen der Anleger richten sich vielmehr auf eine hochrangig besetzte Diskussionsrunde. Im Rahmen einer EZB-Konferenz diskutieren am frühen Abend die Zentralbankchefs vier großer Notenbanken miteinander. Ob in der Runde mit Christine Lagarde (EZB), Jerome Powell (US-Notenbank), Andrew Bailey (Bank of England) und Haruhiko Kuroda (Bank of Japan) neue geldpolitische Akzente gesetzt werden, ist aber fraglich./bgf/stk