Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag zu Handelsbeginn kaum von der Stelle bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 172,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug leicht auf minus 0,31 Prozent. An anderen Anleihemärkten des Euroraums waren die Kursbewegungen zunächst ebenfalls schwach.

Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das britische Forschungsinstitut Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes, die auf einer Umfrage unter hochrangigen Angestellten basieren. Wegen ihres hohen Gleichlaufs mit der Wirtschaftsentwicklung werden die Indikatoren stark beachtet. In den vergangenen Monaten hatte sich die Konjunktur in der Eurozone spürbar abgeschwächt./bgf/jsl/jha/