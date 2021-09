Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die Handelswoche gestartet. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig auf 171,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug stabil minus 0,32 Prozent. Auch in anderen Euroländern verlief der Handelsauftakt ruhig.

Zu Wochenbeginn stehen keine entscheidenden Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Markt für stärkere Kursbewegung sorgen könnten. Es äußern sich allerdings einige hochrangige Notenbanker, darunter die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde . Die EZB hatte vergangene Woche beschlossen, das Tempo ihrer Wertpapierkäufe etwas zu verringern. Sie wollte den Schritt aber nicht als geldpolitische Straffung verstanden wissen./bgf/jha/