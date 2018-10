Deutsche Anleihen: Wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag wenig verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,01 Prozent auf 158,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,50 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Schwache Einzelhandelsumsätze in den USA im September bewegten den Anleihemarkt am Montag nicht.

Auch am zuletzt turbulenten italienischen Anleihemarkt tat sich recht wenig. Die Abgabe des umstrittenen Haushaltsentwurfs der italienischen Regierung bei der EU-Kommission könnte sich verzögern. Am Montag werde es in der Kabinettssitzung um ein Steuerdekret gehen, am Dienstag dann um den Haushalt, sagte Innenminister Matteo Salvini am Montag bei einem Auftritt in Monza. Die Frist für das Einreichen des Haushaltsplans läuft eigentlich am Montag um Mitternacht ab.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hatte sich am Wochenende zuversichtlich gezeigt, dass es beim Staatshaushalt noch zu Kompromissen mit der EU-Kommission kommen könnte./jsl/he