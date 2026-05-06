DAX24.892 -0,1%Est506.031 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -0,8%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.811 -0,7%Euro1,1767 +0,1%Öl97,93 -4,0%Gold4.737 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, BYD, TUI, Fortinet, Amazon, Infineon, SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Top News
Weiter Hoffen auf Kriegsende im Iran: DAX nahe Nulllinie - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Fokus Weiter Hoffen auf Kriegsende im Iran: DAX nahe Nulllinie - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Fokus
Siemens Healthineers-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Siemens Healthineers-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Wenig verändert nach jüngstem Anstieg

07.05.26 12:02 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren jüngsten Gewinnen kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Donnerstagmittag minimal auf 125,79 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,99 Prozent.

Am Kapitalmarkt dominiert aktuell die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Nahen Osten. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Damit verbunden ist die Aussicht auf deutlich sinkende Ölpreise und folglich auf ein Abflauen der Inflationsängste. Insofern gerieten die Renditen zuletzt unter Druck.

Allerdings drohte Trump dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren". Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft. Der Sender CNN berichtete, der Iran werde den pakistanischen Vermittlern voraussichtlich heute seine Antwort dazu übergeben.

"Zwar sehnen alle Beteiligten ein Ende des Konflikts herbei, doch die Vergangenheit zeigt, dass Rückschläge in einem möglichen Annäherungsprozess einkalkuliert werden müssen", schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank. Die unter den Marktakteuren vorherrschende Zuversicht scheine daher etwas zu weit vorausgeeilt zu sein. Ein Warnzeichen ist laut dem Experten, dass selbst Trump nicht mit baldigen direkten Gesprächen der Kriegsparteien rechne.

Konjunkturdaten hinterließen derweil keine nachhaltigen Spuren am Anleihenmarkt. Im März zog der Auftragseingang in der angeschlagenen deutschen Industrie stark an. In der Eurozone insgesamt fielen die Einzelhandelsumsätze im März weniger als erwartet. Am Nachmittag folgen dann aus den USA weitere Wirtschaftsnachrichten wie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Bauausgaben./la/jsl/stk