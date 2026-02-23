Deutsche Anleihen: Wenig verändert - US-Verbrauchervertrauen im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren deutlichen Vortagesgewinnen kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Dienstag um geringfügige 0,02 Prozent auf 129,72 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,70 Prozent.

Mit den Kursgewinnen zu Wochenbeginn hatte der Euro-Bund-Future wieder an seinen Aufwärtstrend seit Anfang Februar angeknüpft. Aktuell sind die Anleger mit Blick auf die Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt verunsichert. Das stützt die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren.

So wollen die Vereinigten Staaten zwar am Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf über das umstrittene Atomprogramm der islamischen Republik verhandeln. Allerdings könnte der Konflikt auch eskalieren, denn US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen begrenzten Militärschlag im Iran, um den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen.

"Derzeit fällt es den Anlegern schwer, sich ein richtiges Bild über die Gesamtsituation an den Finanzmärkten zu machen", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Das wurde am Dienstag auch mit Blick auf die Zollpolitik des US-Präsidenten ersichtlich: So sind in den USA die neuen weltweit geltenden Zölle erst einmal in Höhe von lediglich 10 Prozent in Kraft getreten. Noch am Wochenende hatte Trump gedroht, den Satz auf 15 Prozent anzuheben. Hierzu aber gibt es noch keine entsprechende Anordnung.

Am Nachmittag steht dann das US-Verbrauchervertrauen auf der Agenda. Dieses befinde sich zwar seit letztem Sommer im Abwärtstrend, schrieben die Experten der Dekabank. Nach dem jüngst erstarkten Arbeitsmarktbericht aber dürfte sich das Vertrauen der Konsumenten wieder spürbar aufgehellt haben./la/jsl/stk