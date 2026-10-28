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Deutsche Anleihen: Wenig verändert vor Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am späten Vormittag um 0,07 Prozent auf 121,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent.

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Aktuelle Daten zum privaten Konsum in Deutschland lieferten keine entscheidenden Impulse. Der Indikator von GfK und NIM wurde für November mit minus 30,8 Punkten angegeben. Volkswirte hatten mit minus 30,3 Punkten gerechnet.

Im Fokus der Investoren an den Anleihemärkten steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. "Die heutige Entscheidung wird mit Spannung erwartet, denn die fundamentalen Rahmenbedingungen liefern Argumente sowohl für eine Straffung der Zinszügel als auch für ein Stillhalten und Abwarten", schrieben Experten der Landesbank Helaba in ihrem Marktkommentar.

Der Inflationsdruck sei seit längerem zu hoch und angesichts der unverändert erhöhten Energiepreise sei kurzfristig keine Entlastung erkennbar; und auch die Arbeitsmarktlage sei robust, so die Helaba-Experten. "Zum anderen sind die Kapitalmarktrenditen in den letzten Monaten bereits deutlich gestiegen und die Verbraucherstimmung ist schwach. Der Preisdruck ist vor allem bei Energieprodukten spürbar und es besteht ein hohes Maß an Verunsicherung über die zukünftigen Perspektiven an den Ölmärkten. Auch die Folgewirkungen der KI-Investitionen sind schwer abzuschätzen und sorgen neben der Euphorie der Investoren für Sorgenfalten. Alles in allem sollte die Fed eher vorsichtig handeln."/mis/jkr/stk

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