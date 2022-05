Deutsche Anleihen: Wenig verändert zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich nach den deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn zunächst nur wenig bewegt. Am Dienstag gab der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 152,58 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,03 Prozent.

Der Anleihemarkt leidet aktuell darunter, dass der Inflationsdruck in der Eurozone die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der Europäische Zentralbank treibt. Insofern dürften Anleger gespannt auf neue Preisdaten aus dem Währungsraum blicken, die am späten Vormittag veröffentlichen werden. Erwartet wird ein Anstieg der Inflationsdynamik.

In Deutschland hatte die Inflation zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht. In Frankreich hat sich der Preisauftrieb den vierten Monat in Folge verstärkt, wie am Morgen bekannt wurde./la/bgf/mis