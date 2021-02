Deutsche Anleihen: Zur Kasse fest - Umlaufrendite minus 0,48 Prozent

Heute im Fokus

DAX fällt zurück -- Canopy Growth rutscht tief in die roten Zahlen - Umsatz toppt Erwartungen -- Bitcoin und Ether mit neuen Allzeithochs -- QIAGEN, TUI, Ceconomy, TeamViewer im Fokus

DMG MORI nach Gewinneinbruch "vorsichtig optimistisch". TUI schreibt geringeren operativen Verlust als erwartet. Bayer beantragt Finerenon-Zulassung für China. Nestlé treibt Umbau zur Klimaneutralität bis 2050 voran. Volkswagen will in China Flugtaxi an den Start bringen. Lonza stößt Spezialchemie-Geschäft in Rekord-Deal ab. Home24 legt bei Umsatz zu und schafft Break-even mit verbesserter Ebitda-Marge.