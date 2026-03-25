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Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,99 Prozent

26.03.26 13:55 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,94 Prozent am Vortag auf 2,99 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

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Unter den Bundeswertpapieren gab es 75 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,52 Prozentpunkten. Dem standen vier Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,09 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per Saldo Anleihen im Wert von 18,6 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,30 Prozent auf 123,04 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkrstk