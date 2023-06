Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite 2,37 Prozent

Werbung

Heute im Fokus

Berenberg hebt Kursziel für RWE an - Einstufung unverändert. EVOTEC kehrt zurück in MDAX und TecDAX - Auch KRONES, Software AG und Shop Apotheke steigen in MDAX auf. EZB-Ratsmitglied Knot: EZB muss Geldpolitik weiter straffen. TSMC sieht Probleme für neues Werk in Dresden - Investitionen 2023 am unteren Ende der Zielspanne. RAG-Stiftung plant derzeit nicht Evonik-Beteiligung gezielt zu senken.