Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 2,79 Prozent

10.03.26 13:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,84 Prozent am Vortag auf 2,79 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es zehn Verlierer mit Abschlägen von bis zu 1,58 Prozentpunkten. Dem standen 69 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,46 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 13,1 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,10 Prozent auf 124,44 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas