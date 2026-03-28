Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 3,04 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 3,07 Prozent am Freitag auf 3,04 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

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Unter den Bundeswertpapieren gab es zwei Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,04 Prozentpunkten. Dem standen 78 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,48 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,3 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,10 Prozent auf 122,84 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/stw