Deutsche Anleihen: Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite 2,59 Prozent

12.11.25 13:08 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Die Umlaufrendite verharrte auf 2,59 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 46 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,035 Prozentpunkten. Dem standen 30 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,18 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per saldo Anleihen im Wert von 3,8 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,06 Prozent auf 125,21 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/mis