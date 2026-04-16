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Deutsche Anleihen: Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite bei 2,99 Prozent

17.04.26 14:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag zur Kasse wenig bewegt. Die Umlaufrendite verharrte auf 2,99 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 31 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,10 Prozentpunkten. Dem standen 25 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,03 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per Saldo Anleihen im Wert von 7,7 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,01 Prozent auf 123,34 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/nas