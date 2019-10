Deutsche Anleihen: Zur Kasse schwächer - Umlaufrendite minus 0,47 Prozent

Heute im Fokus

DAX mit Verlusten -- Facebook verliert erneut namhafte Partner für Libra-Projekt -- Daimler erhält weiteren Rückruf-Bescheid des KBA -- SGL Carbon, AIXTRON, Rheinmetall, K+S, Sophos im Fokus

INDUS-Aktien knicken nach Gewinnwarnung ein. TOTAL beteiligt sich an indischer Adani Gas. Chinas Außenhandel im September schwächer als erwartet. US-Kabelkonzern Liberty will sich an Sunrise beteiligen. Faurecia will SAS-JV mit Continental komplett übernehmen.