Deutsche Anleihen: Zur Kasse stabil - Umlaufrendite minus 0,59 Prozent

Heute im Fokus

DAX kämpft sich ins Plus vor -- Dow schwächer erwartet -- CureVac legt Bilanz vor -- Moderna will EU-Zulassung für COVID-Impfstoff beantragen -- Commerzbank, Corestate, AXA im Fokus

GM beteiligt sich nicht an Nikola. Zukunft von Diess an VW-Spitze entscheidet sich am Dienstag. EU erlaubt Dupixent von Sanofi/Regeneron zur Behandlung von Kindern. Corona-Impfstoffstudie von US-Biopharmakonzern Novavax verzögert sich. Knorr-Bremse schließt Belieferungsvertrag mit Schmitz-Cargobull. S&P Global will IHS Markit in Milliarden-Deal kaufen. Lloyds und JPMorgan Chase anscheinend interessiert an Starling Bank. Corona-Krise trifft Deutsche Beteiligungs AG hart.