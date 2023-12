Deutschland: Bund-Emissionsvolumen 2024 sinkt auf rund 440 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund wird im kommenden Jahr Bundeswertpapiere im Gesamtvolumen von voraussichtlich 440 Milliarden Euro begeben. Das sind rund 56 Milliarden weniger als 2023, als ursprünglich mit 539 Milliarden Euro geplant worden war, im Jahresverlauf das Volumen dann aber reduziert wurde. Über Auktionen konventioneller Bundeswertpapiere ist 2024 eine Mittelaufnahme von 247,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt vorgesehen, weitere 165 Milliarden sollen am Geldmarkt aufgenommen werden, wie die zuständige Finanzagentur am Dienstag mitteilte.

Zusätzlich ist die Begebung von Grünen Bundeswertpapieren im Volumen von 17 bis 19 Milliarden Euro geplant, über Syndikate sollen nochmals bis zu 12 Milliarden in die Kassen des Bundes fließen. Darunter soll auch ein Syndikat im grünen Segment sein.

Im einzelnen sind am Kapitalmarkt 16 Begebungen von Bundesschatzanweisungen mit einem Gesamtvolumen von 76 Milliarden Euro geplant und 12 Emissionen von Bundesobligationen über insgesamt 48 Milliarden Euro.

7-jährige Anleihen sollen 5 mal aufgestockt werden, insgesamt um 15 Milliarden Euro, wie es weiter heißt. Im 10-jährigen Laufzeitsegment ist die Neuemission von zwei Bundesanleihen mit Fälligkeiten im Februar und August 2034 geplant. Sie sollen in 16 Auktionen jeweils 35 Milliarden Euro einbringen. Über Bundesanleihen mit 15 Jahren Laufzeit sollen 16,5 Milliarden Euro aufgebracht werden, über Aufstockungen 30-jähriger Bundesanleihen 22 Milliarden Euro.

Am Geldmarkt soll von Januar bis einschließlich November 2024 monatlich eine neue unverzinsliche Schatzanweisung mit 12-monatiger Laufzeit emittiert werden mit einem Volumen von jeweils 3 Milliarden Euro. Hinzu kommen sollen im Jahresverlauf Aufstockungen von Schatzanweisungen mit 11-, 9-, 6-, und 3-monatiger Restlaufzeit.

Emissionsvolumen im grünen Segment steigt weiter

Im grünen Segment wird das Emissionsvolumen erneut ausgebaut, um den Markt für grüne Anleihen zu stärken und liquider zu machen, wie die Finanzagentur ausführt. Geplant sind 17 bis 19 Milliarden Euro nach 15 bis 17 Milliarden im Vorjahr und 13,5 Milliarden 2022. Die Monate Juni und Dezember 2024 ausgenommen plant sie monatliche Auktionstermine. Im Rahmen dieser zehn Termine seien Multi-ISIN-Auktionen möglich. Es sei unter anderem die Neuemission einer Grünen Bundesobligation im Auktionsverfahren vorgesehen, zusätzlich die Aufstockung einer Grünen Bundesanleihe aus einem längeren Laufzeitsegment im Syndikatsverfahren.

Bei den Syndikaten soll derweil unter anderem eine neue 30-jährige Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2054 sein.

Fälligkeitstermine bei Bundesanleihen angepasst

Die Finanzagentur weist im weiteren darauf hin, dass sich durch die geplante Einführung von einstufigen Umschuldungsklauseln bei allen staatlichen Emittenten des Euroraums die Emissionsbedingungen für Bundeswertpapiere ändern. Die neuen Emissionsbedingungen würden für Neuemissionen ab dem ersten Tag des übernächsten Monats nach Inkrafttreten des ESM-Änderungsvertrages genutzt und führten dazu, dass die Standard-Fäligkeitstermine bei Bundesanleihen vom 15. auf den 16. der Monate Februar, Mai, August und November angepasst würden. Die taggenauen Fälligkeitstermine von neuen Bundesanleihen sollen mit den entsprechenden Quartalsmeldungen zum Emissionskalender bekanntgegeben werden.

Grundsätzlich gelte für alle Bundeswertpapiere, dass sich die in der Jahresvorausschau genannten Vorhaben - je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen sowie je nach Kapitalmarktsituation - noch ändern könnten, so die Finanzagentur abschließend. Der Bund wolle an seinem Emissionsplan aber so weit wie möglich festhalten, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben. Die Aktualisierung/Bestätigung der Emissionsplanung für das zweite Quartal soll im März 2024 veröffentlicht werden.

