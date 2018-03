DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 10 Mio. EUR

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 10 Mio. EUR

DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 10

Mio. EUR

23.03.2018 / 18:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 10

Mio. EUR

Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder

Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,

Südafrika oder Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung

oder Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Mannheim. Deutsche Rohstoff AG ("Deutsche Rohstoff" oder "Gesellschaft")

gibt die erfolgreiche Emission einer Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis

März 2023 und einem Gesamtnennbetrag von 10 Mio. EUR bekannt. Die

Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 357.142 neue beziehungsweise

bestehende auf den Namen lautende Stammaktien der Deutsche Rohstoff

wandelbar. Dies entspricht ca. 7% des ausstehenden Aktienkapitals der

Gesellschaft. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren, werden zu

100% des Nennbetrags begeben und werden mit einem Kupon von 3,625% p.a.

verzinst, der jährlich nachträglich ausgezahlt wird. Der anfängliche

Wandlungspreis beträgt 28,00 EUR.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen

Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot

oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt,

angeboten. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch die Gesellschaft am

29. März 2017 begeben und sollen zum Handel in den Open Market (Freiverkehr)

der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die Deutsche Rohstoff für die

umfassende Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft im Öl & Gas Bereich in den

USA zu verwenden.

Die ICF BANK AG hat die Transaktion als Sole Lead Manager begleitet.

WICHTIGER HINWEIS

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER

JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN

RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und

enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht

so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein

öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen . Ein Prospekt wird im

Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen nicht erstellt. Die

Schuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter Umständen

öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der

Schuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder

eine Angebotsunterlage für die Schuldverschreibungen erstellen oder

registrieren lassen muss.

Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Schuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich

eingeschränkt sein. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich

selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht

nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das

"Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten

Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung

oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer

Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht

gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen

werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Mitteilung und die

darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder

in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin

genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder

dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten

allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die

Schuldverschreibungen werden im Vertrauen auf Regulation S nach dem

Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten

und verkauft.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU).

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an Anleger mit

Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und

Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der

Order fallen, und alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig

verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte

Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten

Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu

erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,

die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick

oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Mannheim, 23. März 2018

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive

Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt

liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle

wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.

Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

°