Gerhard Mayer und Norbert Schmidt managen den neuen FU Fonds – Bonds Monthly Income, der in höherverzinsliche Anleihen investiert. Der Fonds schüttet monatlich 0,25% aus, also zunächst 3,0% p.a. Das Zielportfolio weist 50–100 Investments mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 5–6% und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren auf, wie Gerhard Mayer und Norbert Schmidt im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutern.





BOND MAGAZINE:

Bitte erläutern Sie das Konzept des FU Fonds – Bonds Monthly Income?



Gerhard Mayer: Die Grundidee ist, die Mittel des Fonds in höherverzinsliche Anleihen zu investieren, hierdurch laufende Zinserträge zu generieren und diese dann monatlich an unsere Anleger auszuschütten. Die monatliche Ausschüttung von 0,25% erfolgt erstmals am 13.09.2019 und ab dann Monat für Monat am 15. des Monats. Es handelt sich also um einen Rentenfonds, der den Namen Rente durch seine monatlichen Erträge auch wirklich verdient.



BOND MAGAZINE: Welche Investoren sollen mit dem Konzept angesprochen werden?



Norbert Schmidt: Wir sind der Überzeugung, mit dem Konzept der monatlichen Ausschüttungen eine echte Alternative im anhaltenden Niedrigzinsumfeld sowohl für Zinssparer als auch für Immobilieninvestoren, die dem aktuellen Preisniveau nicht mehr trauen, zu sein.



BOND MAGAZINE: Der Fonds ist Teil der FU Fonds-Familie. Wie ordnet er sich hier ein?



Mayer: Der FU Fonds – Bonds Monthly Income ist das neueste Mitglied der von der Heemann Vermögensverwaltung gemanagten FU Fonds-Familie. Die Heemann Vermögensverwaltung wurde von der WirtschaftsWoche als „Beste Vermögensverwalter 2019“ in der Kategorie „offensiv & flexibel – 5 Jahre“ bewertet. Seit über zehn Jahren ist der mehrfach ausgezeichnete FU Fonds – Multi Asset Fonds im Markt etabliert. Mit dem FU Fonds – IR Dachfonds wird seit 2017 ein Dachfonds angeboten. Seit Mitte Juli 2019 wird die Fonds-Familie mit dem Rentenfonds für konservative Anleger erweitert.



BOND MAGAZINE: Welches Volumen hat der Fonds zurzeit?



Mayer: Seit Fondsauflage im Juli 2019 wurde ein Fondsvolumen von 4,1 Mio. Euro aufgebaut. Aufgrund unserer loyalen Investorenbasis, des sich täglich aufbauenden Track Records und der kontinuierlichen Vertriebsarbeit gehen wir davon aus, das Fondsvolumen sukzessive zu steigern.



BOND MAGAZINE: Wie soll das Zielportfolio aussehen?



Schmidt: Unser Zielportfolio weist 50–100 Investments mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 5–6% und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren auf. Daneben legen wir großen Wert auf eine Diversifikation hinsichtlich Laufzeit, Branchen, Ländern und Bonität. Die aktuellen Portfoliokennzahlen überzeugen – der Fonds weist bereits kurz nach Auflage eine hohe Ertragskraft nach Kosten von über 1,0 Cent pro Tag pro Anteilsschein auf und hat damit die monatlichen Ausschüttungen aus laufenden Zinserträgen gesichert.



BOND MAGAZINE: Welche Ziele in Bezug auf Rendite und Ausschüttung haben Sie?



Mayer: Wir haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, eine Rendite von über 4,0% p.a. für unsere Anleger erwirtschaften zu können. Insofern liegt das Renditeziel des FU Fonds – Bonds Monthly Income bei mindestens 4,0%. Dieses Renditeziel erfüllen wir aktuell allein aus laufenden Zinserträgen. D.h. eventuelle Kurschancen kommen hier on top. Die Ausschüttung ist mit 0,25% pro Monat konservativ-realistisch gehalten. Wir sehen bereits heute, dass für das Jahr 2019 über 3,0% p.a. hinausgehende Erträge nach Kosten erwirtschaftet werden. Diese zunächst vorgetragenen Erträge werden dann im April 2020 zur Ausschüttung kommen.



BOND MAGAZINE: Finden Sie derzeit noch ausreichend attraktive Anleihen?



Schmidt: Wir konzentrieren uns auf höherverzinsliche Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa aus dem Nicht-Banken-Bereich. Das ausstehende Emissionsvolumen von High Yield-Anleihen und Anleihen ohne Rating in den sogenannten European Developed Markets beträgt zusammen über 4.000 Mrd. Euro. Insofern sehen wir auf der Investmentseite keine Wachstumsgrenzen. Für uns attraktive Anleihen identifizieren wir in drei Bereichen: erstens Anleihen, die unter der Führung von Private Equity-Investoren begeben werden, zweitens Anleihen aus dem Bereich großer Unternehmen und drittens – sofern Rendite und Risiko für uns passen – Anleihen kleinerer Emittenten.



BOND MAGAZINE: Können Sie konkrete Beispiel-Investments nennen?



Schmidt: Als Beispiele für Anleihen, die unter der Führung von Private Equity-Investoren begeben werden, sind aktuell die Unternehmen Techem, Verallia und Refresco Group zu nennen. Anleihen aus dem Bereich großer Unternehmen sind beispielsweise Heidelberger Druckmaschinen, Superior Industries oder seit Kurzem Victoria plc. Weiterhin sind Anleihen kleinerer Emittenten wie aktuell Ferratum und SoWiTec im Portfolio. Allen Investments gemeinsam ist, dass diese über cashflowstarke Geschäftsmodelle verfügen und von uns aktiv identifiziert und tiefgehend analysiert wurden.



Über die Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Die Heemann Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung GmbH als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit Top-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als „Beste Vermögensverwalter 2019“ in der Kategorie „offensiv & flexibel – 5 Jahre“ bewertet.

Eckdaten zum FU Fonds – Bonds Monthly Income Portfolio Manager Heemann Vermögensverwaltung Depotbank Hauck & Aufhäuser WKN / ISIN HAFX9M / LU1960394903 Handelbarkeit täglich über Börse Frankfurt Durchschnittskupon 6,9% Durchschnittsrendite 6,8% Restlaufzeit Jahr(e) 4,1

Portfoliokennzahlen Stand 06.09.2019 / Quelle: Hauck & Aufhäuser

Informationen zum Fonds:

https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income.html

https://www.hauck-aufhaeuser.com/?type=24218&tx_wvhua_fund%5Bfund%5D=919

Ausschüttungskalender:

https://www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/ZI_LU1960394903.pdf