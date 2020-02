Die Berlin Hyp emittierte ihren ersten Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Format im Jahr 2020

Die siebenjährige Anleihe mit einem Volumen von 500Mio. Euro hat einen Zinskupon von 0,01 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug -0,201 Prozent. Am Montagmorgen gegen 9.00 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, Crédit Agricole, DekaBank, HSBC und UniCredit die Orderbücher mit ein em Spread von Mid-Swap +1 Basispunkt. Bis 11 Uhr konnten Orders von mehr als 700 Mio. Euro gesammelt werden. Die Guidance wurde auf Mid-Swap -1 Basispunkt (+/-1, will price in range) angepasst. Um 11.30 Uhr wurden die Orderbücher geschlossen und der Spread bei Mid-Swap -1 Basispunkt fixiert. Mit 77 Prozent ging der Großteil des Pfandbriefs nach Deutschland. Im Ausland zeigten insbesondere Skandinavien (8 Prozent) und Großbritannien (6 Prozent) Interesse. Banken orderten 54 Prozent der Emission, während sich Zentralbanken und öffentliche Institute mit 38 Prozent an der Anleihe beteiligten. Fonds zeichneten 8 Prozent der Emission.



Die Berlin Hyp ist auf großvolumige Immobilienfinanzierungen für professionelle Investoren und Wohnungsunternehmen spezialisiert. Für sie entwickelt sie individuelle Finanzierungslösung en. Als Verbund-Unternehmen der deutschen Sparkassen stellt sie diesen Instituten außerdem ein umfassendes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung. Sie hat eine Vorreiterrolle als Emittentin des ersten Grünen Pfandbriefs und fördert die Finanzierung nach haltiger Immobilien. Ihr klarer Fokus, 150 Jahre Erfahrung und die Fähigkeit, zukunftsorientiert die digitale Transformation in der Immobilienbranche aktiv mitzugestalten, kennzeichnen die Berlin Hyp als eine führende deutsche Immobilien- und Pfandbriefbank.





©

Berlin Hyp)







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.