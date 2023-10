Eleving Group platziert besicherte Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro, Kupon 13,00%

Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Gebraucht­wagen­finanzierungen und Konsumenten­krediten in Mitteleuropa, den GUS-Staaten, Osteuropa und Subsahara-Afrika, hat nach dem Umtausch der Mogo AS-Anleihe 2021/24 und dem öffentlichen Angebot die besicherte Eleving Group-Anleihe 2023/28 im Volumen von 50 Mio. Euro platziert (ISIN DE000A3LL7M4, WKN A3LL7M). Die eingeworbenen Mittel werden hauptsächlich zur Refinanzierung der Anleihen Mogo AS 2021/24, die nächstes Jahr am 31. März fällig werden, und zur Rückzahlung weiterer Verbindlichkeiten der Gruppe verwendet. Die Eleving Group wird von Fitch Ratings mit B- (stabil) bewertet.



Das Management der Gruppe betrachtet die Emission als Erfolg, da ein beeindruckendes Ergebnis aus einem öffentlichen Angebot erzielt wurde, das hauptsächlich in den baltischen Staaten durchgeführt wurde. Wie schon bei der Emission der öffentlichen Anleihe Mogo AS 2021/24 war das Interesse der Privatanleger außergewöhnlich groß. Ungefähr 2.000 private und institutionelle Anleger aus den baltischen Staaten und Deutschland haben die neuen Anleihen der Eleving-Gruppe umgetauscht oder gezeichnet.



Bei der Emission bot die Eleving-Gruppe vorrangig besicherte und garantierte Anleihen mit einem Nennwert von 100 Euro, einer Laufzeit bis 2028 und einem Kupon von 13,00% an.



„Das erzielte Ergebnis kann als Erfolg gewertet werden. Vom Volumen her ist dies bereits eine der größten öffentlichen Unternehmens­anleihen, die in den letzten Jahren im Baltikum begeben wurden. Außerdem sehen wir diese Emission als einen großen Erfolg für die weitere Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur. Über 1.500 neue Investoren konnte gewonnen werden. Außerdem werden die neuen Anleihen unser Fälligkeitsprofil verbessern, da sie vier Jahre später fällig werden als die Mogo AS-Anleihe 2021/24. Wir haben den Punkt erreicht, an dem die nächste große Fälligkeit erst in drei Jahren ansteht, was uns viel Zeit gibt, uns darauf vorzubereiten", sagt Modestas Sudnius, der CEO der Eleving Group.



Die neuen Anleihen werden voraussichtlich am oder um den 31. Oktober am geregelten Markt der Frankfurter Börse notiert, während die Notierung am geregelten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange für den oder um den 6. November vorgesehen ist.



Die Anleiheemission wurde von der Signet Bank AS (Lettland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) begleitet. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe.



Details zur Anleiheemission sind unter www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.



Eckdaten der neuen 13,00% Eleving Group-Anleihe 2023/28

Emittentin Eleving Group S.A. (Luxembourg) Format Senior secured Kupon 13,00% p.a. Zinszahlung quartalsweise Zeichnungsfrist 04.10.-20.10.2023 Umtauschfrist der Mogo AS-Anleihe 16.09.-13.10.2023 Valuta 31.10.2023 Laufzeit 31.10.2028 Volumen bis zu 75 Mio. Euro Stückelung / Mindestorder 100 Euro, 1.000 Euro ISIN DE000A3LL7M4 Anwendbares Recht Luxemburger Recht Lead Manager Signet Bank AS, Lettland Co Managers Bankhaus Scheich (Deutschland), Evernord (Litauen), Redgate Capital (Estland) Listing Nasdaq Riga Stock Exchange (Regulierter Market) und Börse Frankfurt (Regulierter Market) Internet www.invest.eleving.com/